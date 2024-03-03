Столица Гаити Порт-о-Пренс превратилась в настоящую зону боевых действий в результате побега сотен заключённых из центральной тюрьмы островного государства. Как пишет Gazette Haiti, их выпустили бандитские группировки, напавшие на пенитенциарное учреждение. Охранников отпустили.

Столица Гаити превратилась в зону боевых действий из-за побега сотен заключённых центральной тюрьмы. Видео © X / The Informant / Jean Garry Denis

Атака произошла, когда премьер-министр островной республики Ариэль Анри находился с визитом в Кении, где договорился об отправке на Гаити миротворческого контингента для борьбы с вооружёнными группировками. Официальной информации о пострадавших и жертвах развернувшихся боёв не поступало.