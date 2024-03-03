Химик рассказал, какие два популярных средства для уборки могут превратиться в "химоружие Первой мировой" Химик Дорохов: Смешивание бытовых средств может привести к отравлению и смерти 3 марта, 07:54 Химик Дорохов: Смешивание бытовых средств может привести к отравлению и смерти. Обложка © Freepik / wayhomestudio

В наше время на полках магазинов представлен достаточно большой выбор бытовой продукции и чистящих средств для уборки. И если чётко следовать инструкциям, то риск для здоровья после использования — минимальный, однако если миксовать их, создавая "коктейли для уборки", можно заработать тяжёлую интоксикацию. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

"Так, например, для некоторых хозяек комбинация уксуса и отбеливателя звучит как отличное средство для дезинфекции. Но из-за реакции с гипохлоритом натрия (содержится в отбеливателе) и уксусом происходит выделение газообразного хлора. Именно того хлора, который использовали в Первой мировой войне как химическое оружие", — объяснил специалист в разговоре с "Газетой.ru".

А если в уксус добавить соду, то получится вода и ацетат натрия, это и приводит к активному пенообразованию за счёт выделения огромного количества углекислого газа. Казалось бы, всем знакомые манипуляции, но в ёмкости с плотно закрытой крышкой эта смесь может взорваться, предупреждает Дорохов.

Химик не рекомендует смешивать отбеливатель со средством для мытья стёкол и зеркал, там тоже содержится аммиак. А средства для устранения засоров в трубах могут кардинально отличаться по составу, и в зависимости от этого при их смешивании получится или углекислый газ, или хлор.

"При смешении отбеливателя и спирта выделяется хлороформ — токсичное соединение, которое может вызвать острое отравление, вплоть до летального исхода", — предостерёг эксперт.

Ранее химик рассказала, как воспользоваться лаком для волос и не "отравить" всю семью. В целом эти бьюти-средства безопасны для человека, но всё же могут содержать потенциально опасные компоненты, а также наносить вред здоровью. Особенно если распылять их на всю квартиру.

Авторы Евгения Мосс