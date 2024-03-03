Российский хоккеист Илья Любушкин повредил голову в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский хоккеист, защитник "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Любушкин получил травму головы в ходе матча с "Нью-Йорк Рейнджерс". Игра прошла дома у канадского хоккейного клуба и завершилась его победой — 4:3.

По словам тренера канадцев Шелдона Кифа, Любушкин получил травму в результате удара нападающего американской команды Мэтта Ремпе. Как пишет ESPN, состояние и точный диагноз спортсмена не уточняются.

Напомним, в "Торонто" Любушкин играет буквально несколько дней, ранее у него был контракт с калифорнийским клубом "Анахайм Дакс". За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский спортсмен успел набрать 43 очка в 335 играх. В текущем сезоне на его счету — четыре передачи в 56 матчах.