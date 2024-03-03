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3 марта, 07:32

Школьник попал в реанимацию после концерта рэпера Bushido Zho в Петербурге

Школьник попал в реанимацию с алкогольным отравлением в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге школьника госпитализировали в реанимацию с алкогольным отравлением, по данным "Mash на Мойке", его забрали от концертного зала "Гигант-холл", где в тот вечер выступал рэпер Bushido Zho.

15-летний парень получил острое отравление этанолом, сейчас врачи откачивают ребёнка в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. Через два дня подростку должно исполниться 16 лет.

В Уфе школьница оказалась в реанимации после отравления водкой на "безалкогольной" тусовке
В Уфе школьница оказалась в реанимации после отравления водкой на "безалкогольной" тусовке

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что делать родителям, если ребёнок пришёл домой пьяным. В употреблении алкоголя действительно нет ничего хорошего, тем более что это может перейти в пагубную привычку, однако к ситуации всё же лучше отнестись с пониманием, ведь дети тоже могут совершать ошибки, как и взрослые. Подробнее о том, как реагировать и вести себя в присутствии хмельного подростка, — в нашем материале.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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