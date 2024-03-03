Российские войска уничтожили новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.

"Российские военные мастерски развенчивают мифы о "превосходстве" вооружений НАТО. В последние недели мы всё чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления", — указано в статье.

Автор материала дополнил, что начало 2024 года стало не менее плачевным для украинской армии. В частности, в конце января ВСУ лишились нескольких образцов новейшей техники, полученной от стран Североатлантического альянса.