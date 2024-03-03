СМИ раскрыли, чего уже лишилось НАТО на Украине
InfoBRICS: ВС РФ уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
Российские войска уничтожили новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.
"Российские военные мастерски развенчивают мифы о "превосходстве" вооружений НАТО. В последние недели мы всё чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления", — указано в статье.
Автор материала дополнил, что начало 2024 года стало не менее плачевным для украинской армии. В частности, в конце января ВСУ лишились нескольких образцов новейшей техники, полученной от стран Североатлантического альянса.
А ранее Life.ru рассказывал, что в конце февраля российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили первый американский танк Abrams в зоне СВО. На этом достижения российских войск не закончились. Практически следом они поразили шведскую САУ Archer — самую современную самоходную артиллерийскую установку НАТО. Вооружение было уничтожено с помощью беспилотника "Ланцет".
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