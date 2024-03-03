Врач рассказал, как сделать полезный бутерброд из трёх продуктов

Бутерброды бывают не только вредными, но и полезными. Приготовить сбалансированный перекус просто, достаточно овощей, белка и зелени. Например, бутерброд с авокадо, помидорами и куриным филе. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, томаты богаты антиоксидантами, курица необходима для восстановления белка, а авокадо снижает холестерин. Эксперт также предложил готовить необычный и полезный завтрак с хлебом, тунцом, манго и авокадо, такое сочетание пойдёт на пользу сосудам и сердцу. Манго является источником антиоксидантов и витамина С, а авокадо — калия и витамина Е.

"Тунец содержит много белка и омега-3 жирных кислот, которые помогают улучшить работу сердца и сосудов", — уточнил врач в своём телеграм-канале.