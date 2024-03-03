Мир предупредили о неизбежном "китайском шоке"

Всё мировое сообщество во второй раз столкнётся с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили "китайский шок" — бум импорта дешёвых товаров китайского производства. Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны", — пишет издание.

Уточняется, что в прошлый раз такая стратегия разорила западные предприятия и помогла Китаю сдержать инфляцию. В настоящее время компании из КНР производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка. Поэтому Пекин подобным образом в очередной раз перенасыщает рынки на Западе товарами, которые не смог реализовать внутри Китая, указано в материале.

В статье говорится, что такая ситуация не может не вызывать опасений у Запада. КНР активно конкурирует в выпуске технологичной продукции, в частности компьютерных чипов и автомобилей.