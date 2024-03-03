В Якутии скульптор слепил из снега 50-метровый табун лошадей. Уникальное произведение из двенадцати скакунов появилось в селе Майя Мегино-Кангаласского района и получилось очень реалистичной. Автором творения является местный житель Архип Скрябин, один из победителей недавнего международного фестиваля в китайском Харбине.

В Якутии скульптор слепил 50-метровый табун лошадей из снега. Видео © Telegram / Борбуев

"В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли второе место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно — в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за четыре дня. В высоту табун три с половиной метра, в длину — около 55 метров", — приводит слова скульптора РИА "Новости".

По словам Скрябина, подобные творения сейчас возводятся на территории национального парка "Ленские столбы", где стартовал региональный конкурс. 19 марта там состоится церемония открытия зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии". Мероприятие украсят работы якутских скульпторов.