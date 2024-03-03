Маск выступил за расформирование НАТО
Маск согласился с мнением Сакса, что НАТО давно нужно было расформировать
Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было распустить ещё после распада СССР. Тот отметил, что альянс придумал для себя новую задачу — расширяться.
"В замкнутом круге расширение НАТО создавало враждебность, необходимую для оправдания самого себя", — добавил предприниматель.
Комментируя пост Сакса, Маск согласился с его мнением. Он признался, что всегда интересовался, почему НАТО, несмотря на распад Организации Варшавского договора (ОВД), продолжает существовать.
Ранее Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны остаться российскими. Соответствующее заявление он сделал, комментируя мнение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине пора завершать.
ТАСС / Zuma