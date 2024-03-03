Маск выступил за расформирование НАТО

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было распустить ещё после распада СССР. Тот отметил, что альянс придумал для себя новую задачу — расширяться.

"В замкнутом круге расширение НАТО создавало враждебность, необходимую для оправдания самого себя", — добавил предприниматель.

Комментируя пост Сакса, Маск согласился с его мнением. Он признался, что всегда интересовался, почему НАТО, несмотря на распад Организации Варшавского договора (ОВД), продолжает существовать.