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3 марта, 08:48

Маск выступил за расформирование НАТО

Маск согласился с мнением Сакса, что НАТО давно нужно было расформировать

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было распустить ещё после распада СССР. Тот отметил, что альянс придумал для себя новую задачу — расширяться.

"В замкнутом круге расширение НАТО создавало враждебность, необходимую для оправдания самого себя", — добавил предприниматель.

Комментируя пост Сакса, Маск согласился с его мнением. Он признался, что всегда интересовался, почему НАТО, несмотря на распад Организации Варшавского договора (ОВД), продолжает существовать.

"Лгут читателям": Маск назвал худшее СМИ
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Ранее Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны остаться российскими. Соответствующее заявление он сделал, комментируя мнение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине пора завершать.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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