В Краснодаре "яжеотец" ударил девочку головой, заступаясь за сына
В Краснодаре мужчина ударил девочку, которая обматерила его сына
В Краснодаре мужчина ударил девочку на детской площадке за то, что та ругалась матом на его сына. Об этом пишет Kub Mash.
Мужчина ударил девочку на детской площадке в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash
По информации телеграм-канала, мальчика во дворе поджидали несколько школьниц, все они проживают в жилом комплексе "Спортивный парк". Мальчик не смог "противостоять" девочкам и пошёл жаловаться отцу. Тот вышел с ними на разборки, ударил одну из них головой, толкнул и обматерил.
А ранее Life.ru рассказывал, что женщина с племянником по очереди избили 15-летнюю девочку в Ленобласти. Напавшие были под наркотиками.
Telegram / Kub Mash