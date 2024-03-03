В Краснодаре "яжеотец" ударил девочку головой, заступаясь за сына

В Краснодаре мужчина ударил девочку на детской площадке за то, что та ругалась матом на его сына. Об этом пишет Kub Mash.

Мужчина ударил девочку на детской площадке в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

По информации телеграм-канала, мальчика во дворе поджидали несколько школьниц, все они проживают в жилом комплексе "Спортивный парк". Мальчик не смог "противостоять" девочкам и пошёл жаловаться отцу. Тот вышел с ними на разборки, ударил одну из них головой, толкнул и обматерил.