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3 марта, 09:31

В Краснодаре "яжеотец" ударил девочку головой, заступаясь за сына

В Краснодаре мужчина ударил девочку, которая обматерила его сына

В Краснодаре мужчина ударил девочку на детской площадке за то, что та ругалась матом на его сына. Об этом пишет Kub Mash.

Мужчина ударил девочку на детской площадке в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

По информации телеграм-канала, мальчика во дворе поджидали несколько школьниц, все они проживают в жилом комплексе "Спортивный парк". Мальчик не смог "противостоять" девочкам и пошёл жаловаться отцу. Тот вышел с ними на разборки, ударил одну из них головой, толкнул и обматерил.

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А ранее Life.ru рассказывал, что женщина с племянником по очереди избили 15-летнюю девочку в Ленобласти. Напавшие были под наркотиками.

Обложка ©

Telegram / Kub Mash

Дарья Нарыкова
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