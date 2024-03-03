Байден публично поцеловал премьера Италии
Джо Байден на прощание поцеловал в макушку премьера Италии Джорджу Мелони
Джорджа Мелони и Джо Байден. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Джо Байден по окончании встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сделал неожиданный жест — поцеловал её в макушку. Судя по видео, глава правительства европейского государства не смутилась.
Джо Байден на прощание поцеловал в макушку Джорджу Мелони. Видео © X / Global Dissident
Тем временем пользователи социальной сети X уже назвали такие поцелуи "новым дипломатическим трендом". Будут ли другие лидеры "чмокать" своих коллег в головы, покажет время.
Ранее врачи дали неутешительный прогноз о здоровье Джо Байдена. Как пишут СМИ, медики считают, что американский лидер болен прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием и нуждается в постоянном лечении.