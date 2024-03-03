Байден публично поцеловал премьера Италии

Президент Джо Байден по окончании встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сделал неожиданный жест — поцеловал её в макушку. Судя по видео, глава правительства европейского государства не смутилась.

Джо Байден на прощание поцеловал в макушку Джорджу Мелони. Видео © X / Global Dissident

Тем временем пользователи социальной сети X уже назвали такие поцелуи "новым дипломатическим трендом". Будут ли другие лидеры "чмокать" своих коллег в головы, покажет время.