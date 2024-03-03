"Раздавило, опс!": На Урале крыша гаража рухнула на новые машины скорой
В Качканаре крыша гаража обрушилась на машины скорой из-за огромного слоя снега
В городе Качканаре Свердловской области крыша гаража обрушилась на две машины скорой помощи с медоборудованием. Как сообщает SHOT, это произошло накануне вечером.
В Качканаре крыша гаража обрушилась на машины скорой из-за огромного слоя снега. Видео © Telegram / SHOT
"Раздавило две машины, опс! Две машины новых ушли в утиль! Гаражи скорой помощи города Качканара находятся в [плохом] состоянии", — комментирует случившееся автор видео, на котором запечатлены "газели".
По данным телеграм-канала, кровля не выдержала огромного слоя снега, но, к счастью, никого из сотрудников в тот момент на месте не было. В общей сложности в Качканаре семь карет скорой, две из которых как раз повреждены. Сотрудники гаража заметили трещину в потолке ещё за несколько дней до обрушения. Сейчас в ситуации разбирается Минздрав.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае легковушка столкнулась с машиной скорой. От мощного удара водитель и пассажир отечественной "двенашки" погибли.
Telegram / SHOT