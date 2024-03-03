"Раздавило, опс!": На Урале крыша гаража рухнула на новые машины скорой

По данным телеграм-канала, кровля не выдержала огромного слоя снега, но, к счастью, никого из сотрудников в тот момент на месте не было. В общей сложности в Качканаре семь карет скорой, две из которых как раз повреждены. Сотрудники гаража заметили трещину в потолке ещё за несколько дней до обрушения. Сейчас в ситуации разбирается Минздрав.