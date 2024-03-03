Регион

Уведомления отключены

3 марта, 09:15

В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности, жителей просят пройти в укрытие

Губернатор Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и прилегающем районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Глава региона призвал жителей принять меры предосторожности.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.

Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом
Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом

Напомним, ночью в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность. Тогда это произошло в Старооскольком и Губкинском городских округах.

Обложка ©

Unsplash / Petr Magera

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров