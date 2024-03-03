В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности, жителей просят пройти в укрытие
Губернатор Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и прилегающем районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Глава региона призвал жителей принять меры предосторожности.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ночью в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность. Тогда это произошло в Старооскольком и Губкинском городских округах.
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