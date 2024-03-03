Второй за день екатеринбуржец решил оголиться и пробежаться по дороге
В Екатеринбурге заметили голого мужчину, бегающего по дороге
В Екатеринбурге мужчина озадачил водителей странным выбором одежды — полным её отсутствием. Вечером 2 марта его сначала заметили на кольце Серафимы Дерябиной, откуда житель столицы Урала отправился на улицу Бардина.
В Екатеринбурге заметили голого мужчину, бегающего по дороге. Видео © E1.ru
Ura.ru пишет, что поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" сообщил о розыске голого "спортсмена".
"Большая просьба к жителям района выглянуть в окно и проверить свои подъезды. Если вы заметили мужчину без одежды, срочно звоните на горячую линию отряда", — призвали в "Лизе алерт".
Позже мужчину нашли.
Напомним, это уже второй житель Екатеринбурга, который 2 марта по неизвестной общественности причине решил оголиться и пробежаться по улицам города. До него на смелый поступок решилась женщина: она, словно инспектор ГИБДД, перегородила проезжую часть, а когда на место прибыла полиция, начала бросаться на автомобили. Эксгибиционистку отправили в психиатрическую больницу.