Второй за день екатеринбуржец решил оголиться и пробежаться по дороге

В Екатеринбурге мужчина озадачил водителей странным выбором одежды — полным её отсутствием. Вечером 2 марта его сначала заметили на кольце Серафимы Дерябиной, откуда житель столицы Урала отправился на улицу Бардина.

"Большая просьба к жителям района выглянуть в окно и проверить свои подъезды. Если вы заметили мужчину без одежды, срочно звоните на горячую линию отряда", — призвали в "Лизе алерт".

Напомним, это уже второй житель Екатеринбурга, который 2 марта по неизвестной общественности причине решил оголиться и пробежаться по улицам города. До него на смелый поступок решилась женщина: она, словно инспектор ГИБДД, перегородила проезжую часть, а когда на место прибыла полиция, начала бросаться на автомобили. Эксгибиционистку отправили в психиатрическую больницу.