В Екатеринбурге женщина разделась и бросалась грудью на автомобили

В Екатеринбурге невменяемая женщина разделась прямо на проезжей части и начала бросаться на автомобили. Как пишет портал "E1.ru", всё произошло на перекрёстке улиц Космонавтов и Индустрии. Необъяснимый перформанс жительницы Урала попал на видео.

В Екатеринбурге женщина голой бросалась на автомобили. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург" / "Бандитский центр 18+"

На место оперативно прибыла полиция, однако женщина вместо "бобика" полезла на стоящие на светофоре машины. В конце концов её задержали и передали врачам. Грозит ли эксгибиционистке ответственность и какова причина столь странного поведения, не уточняется.