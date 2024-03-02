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2 марта, 17:34

В Екатеринбурге женщина разделась и бросалась грудью на автомобили

В Екатеринбурге невменяемая женщина разделась прямо на проезжей части и начала бросаться на автомобили. Как пишет портал "E1.ru", всё произошло на перекрёстке улиц Космонавтов и Индустрии. Необъяснимый перформанс жительницы Урала попал на видео.

В Екатеринбурге женщина голой бросалась на автомобили. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург" / "Бандитский центр 18+"

На место оперативно прибыла полиция, однако женщина вместо "бобика" полезла на стоящие на светофоре машины. В конце концов её задержали и передали врачам. Грозит ли эксгибиционистке ответственность и какова причина столь странного поведения, не уточняется.

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Ранее в Москве заметили крайне странную девушку — "ананасовую жрицу", которая голышом сидела в супермаркете и будто шептала молитву полке с консервированными фруктами. Своё поведение она объяснила тем, что выполняла приказы "Всевышнего". Девушку отправили в психиатрическую больницу.

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Telegram / "Инцидент Екатеринбург"

Матвей Константинов
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