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3 марта, 17:16

В Швеции сделали заявление о таинственно затонувшем пароме "Эстония"

Шведские учёные не нашли следов взрыва на затонувшем пароме "Эстония"

Визор парома "Эстония". Обложка © Sjöhistoriska museet / Anneli Karlsson

Визор парома "Эстония". Обложка © Sjöhistoriska museet / Anneli Karlsson

Доказательств того, что паром "Эстония" затонул в 1994 году из-за диверсии, нет. К такому выводу пришли учёные. Руководитель расследования Йорген Захау поделился результатами экспертизы со Sveriges Radio.

"Мы не нашли ничего, что указывало бы на взрыв или что-то ещё, что привело бы к открытию рампы", — комментирует специалист.

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Крупнейшая в истории современной Швеции морская катастрофа произошла в ночь на 28 сентября 1994 года. Паром "Эстония" затонул по пути из Таллина в Стокгольм. Погибло более 850 человек, спаслись 137 пассажиров. Комиссия пришла к выводу, что судно затонуло из-за шторма — носовой визор оторвало и в грузовой отсек хлынула вода. Тем не менее высказывались версии, что причиной трагедии стал взрыв. Подробнее об этом — в материале Life.ru.

Евгения Мосс
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