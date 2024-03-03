В Швеции сделали заявление о таинственно затонувшем пароме "Эстония"

Доказательств того, что паром "Эстония" затонул в 1994 году из-за диверсии, нет. К такому выводу пришли учёные. Руководитель расследования Йорген Захау поделился результатами экспертизы со Sveriges Radio.

"Мы не нашли ничего, что указывало бы на взрыв или что-то ещё, что привело бы к открытию рампы", — комментирует специалист.

Крупнейшая в истории современной Швеции морская катастрофа произошла в ночь на 28 сентября 1994 года. Паром "Эстония" затонул по пути из Таллина в Стокгольм. Погибло более 850 человек, спаслись 137 пассажиров. Комиссия пришла к выводу, что судно затонуло из-за шторма — носовой визор оторвало и в грузовой отсек хлынула вода. Тем не менее высказывались версии, что причиной трагедии стал взрыв. Подробнее об этом — в материале Life.ru.