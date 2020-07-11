Тайна крушения парома "Эстония" и смерти 853 человек. Почему никто не верит официальной версии

По европейским законам каждый, кто приближался к затонувшему парому, становился преступником. Как удалось американскому бизнесмену получить разрешение на погружение, не совсем понятно. Родственники погибших до сих пор гадают, что это было: диверсия, пробоина или всему виной действия спецслужб.

Ровно двадцать лет тому назад, летом 2000 года, американский бизнесмен Грек Бэмес и представители одной из германских телекомпаний отважились на беспрецедентную экспедицию — они решили спуститься к затонувшему в 1994 году парому "Эстония", который лежал в Балтийском море на глубине 83 метра и был объявлен местом общего захоронения.

В момент гибели на борту "Эстонии" находилось 989 человек, из них спаслось только 94 пассажира и 43 члена экипажа. Ещё 95 погибших были доставлены на берег и опознаны. 757 человек навсегда остались на борту злополучного судна.

По европейским законам каждый, кто приближался к затонувшему парому, становился преступником. Никто не знает, за какие ниточки пришлось подёргать бизнесмену Бэмесу и немецким журналистам, чтобы им разрешили приблизиться к "Эстонии". Зато всем была известна причина, по которой Бэмес решился на такой шаг — он, как и многие родственники погибших, не верил в официальную версию гибели парома.

Катастрофа

Паром Estonia в то время, когда он носил название Viking Sally. Фото © Wikipedia

В свой последний рейс из Таллина в Стокгольм паром "Эстония" отправился 27 сентября 1994 года в 19:15. Из порта он вышел с небольшим опозданием. Позже журналисты выяснят — судно имело небольшой крен на правый борт, однако экипаж это не смутило. Видимо, паром в таком состоянии совершил уже не один рейс. В эту ночь на Балтике штормило, порывы ветра достигали 10 м/с, временами начинал идти дождь. Однако такая погода для такого огромного и роскошного судна не была чем-то особенным, и все были уверены, что рейс пройдёт штатно.

До полуночи всё было в норме. К ночи качка усилилась, и большинство пассажиров разбрелись по каютам — устраиваться на ночлег. Многие страдали морской болезнью. Около 23:00 "Эстония" разминулась с другим паромом — "Мариэллой", экипаж которой позже вспоминал, что "Эстония" шла с превышением скорости, очевидно, капитан пытался наверстать упущенное время. Однако к моменту катастрофы судно снизило скорость до штатной — 15 узлов (около 28 км/час).

Далее ситуация развивалась быстро: в полночь паром вышел из Финского залива и достиг середины Балтики, один из вахтенных матросов совершил плановый осмотр судна и доложил на мостик, что всё в порядке.

Фото © Wikipedia

Капитан парома Аври Андерсен ушёл в каюту отдыхать. Но уже в 0:55 тот же матрос услышал подозрительный металлический скрежет в передней части автомобильной палубы. Матроса срочно отправили посмотреть, в чём дело, а капитана вызвали на мостик. Матрос, снова осмотрев автомобильную палубу, доложил, что всё в порядке. Тем временем шумы и стуки услышали уже многие члены экипажа и пассажиры в каютах.

Катастрофа произошла в 1:15, механик Маргус Треу услышал несколько громких металлических ударов, после чего на контрольном мониторе машинного отделения увидел, что через края носовой рампы внутрь корабля хлынула вода. Затем у него на глазах в течение нескольких секунд разрушились поворотные механизмы визора — механизма на носу корабля, который открывается у пристани, чтобы машины могли заехать внутрь. Визор весом в 55 тонн сорвало с места. Несколько секунд он держался на остатках креплений, а потом рухнул в море. Паром, словно распахнувшая пасть акула, начал "заглатывать" тонны морской воды.

Крен на правый борт усилился быстро — через полчаса он достиг 40 градусов (примерно в это время в эфир летит первый сигнал SOS), а ещё через десять минут достигает 115 градусов — и палуба парома оказывается под ледяной балтийской водой.

Спасите наши души

Фото © Wikipedia

Что творилось в эти минуты среди пассажиров, страшно представить. Паника, темнота, ледяной дождь, ветер. Некоторые очевидцы утверждали, что мужчины отталкивали женщин от спасательных шлюпок и вырывали у них спасжилеты, но другие вели себя достойно и помогали слабым. Тем не менее из 137 спасшихся — 111 оказались мужчинами, возраст большей части которых был 25–45 лет. Выжили самые сильные. Слабые погибали от травм, тонули, умирали от переохлаждения — температура воды была ниже 12 градусов.

Позже спасатели признают, что в операции по спасению было допущено множество ошибок. Подошедшие суда не могли спустить шлюпки на воду из-за волнения, а пилоты вертолётов летали над местом катастрофы, но не могли внизу разглядеть тонущих. Из 26 вертушек вовремя прибыть на место смогли только 11.

Фото © ТАСС / LEHTIKUVA / KIMMO MANTYLA

Настоящий героизм проявили пилоты двух вертолётов пограничной охраны. Вместо того чтобы отвозить поднятых из моря людей на финский остров Утё, они садились на палубы подошедших судов и таким образом спасли 44 человека. К девяти утра паром с погибшими лежал на дне моря, а спасатели достали из воды последнего выжившего.

Кто виноват?

Пустая спасательная шлюпка парома "Эстония" в открытом море. Фото © Wikipedia

Для погибших всё было кончено. Но не для живых. Слухи о том, что паром затонул в результате теракта, появились сразу. Некоторые пассажиры уверяли, что слышали удар, а потом взрыв. Другие говорили, что слышали два взрыва. Но — удивительное дело! — власти Эстонии наотрез отказались рассматривать другие версии, кроме неисправности судна.

Созданная Швецией, Финляндией и Эстонией следственная комиссия поспешно вынесла вердикт: причины катастрофы кроются в недостатках конструкции парома, которые не отвечают современным требованиям безопасности, и в сложных погодных условиях.

Спасательный плот парома "Эстония". Фото © Wikipedia

Поднимать паром просвещённые европейцы отказались — слишком дорого. Объявили место катастрофы общей могилой, и дело с концом. Общественности в качестве доказательства предъявили кадры затонувшего судна с морского дна, однако они были смонтированными, до странности размытыми и нечёткими.

Почти сразу вскрылось множество непонятных обстоятельств. Имя сменного капитана "Эстонии" Аво Пихты изначально попало в списки живых, и очевидицы даже видели его, сидящего в автобусе вместе с другими спасёнными, более того, этот момент был снят журналистами и даже показан в одной из новостных программ. Однако позже эти кадры исчезли, а сам Пихта пропал и оказался в списке погибших. Подобное случилось и с несколькими другими спасёнными людьми.

Фото © ТАСС / Kimmo Mantyla

Среди машин, оказавшихся на пароме, пять не были зарегистрированы, а независимые исследователи утверждали, что на борт парома заехали две фуры, которые на таможне не досматривали.

Журналисты, в отличие от официальной комиссии, рассматривали разные версии — среди них были и неисправность, и столкновение с подлодкой, и даже груз наркотиков в машинах, от которых курьеры избавились, открыв носовой визор. Но основной версией гибели судна стал груз оружия, который перевозился на "Эстонии" и от которого кто-то решил избавиться. Многие высказывали предположение, что Эстония могла перевозить в Швецию новейшее вооружение, оставшееся в стране после распада СССР. Более смелые исследователи предполагали, что это могли быть даже части ядерных боеголовок или груз кобальта.

Выдвигались версии, что западные спецслужбы, не желавшие, чтобы этот груз оказался в руках шведов, заложили на пароме бомбу. Это подтверждали свидетели. Например, спасшийся швед Ральф Сирман утверждал, что видел в корпусе корабля огромную дыру в районе ватерлинии.

Результат есть? Результата нет!

Фото © Wikipedia

Сенсация? Не тут-то было! Комиссии то начинали работу, то прекращали её, а дело не двигалось с мёртвой точки. В 2004 году экс-начальник портовой таможни в Стокгольме Фрихамнен Хенрикссон заявил журналистам, что в 1994 году паром "Эстония" действительно несколько раз перевозил грузы, которые таможенникам досматривать не давали, и, скорее всего, на борту парома действительно находилась военная техника. После этого была создана четвёртая по счёту комиссия, которая выяснила, что слова таможенника — правда, и связала гибель судна с этим фактом. Но и это ничего не дало.

Следующая попытка выяснить правду была предпринята в 2016 году. Организация родственников погибших Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga отправила премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу новое требование начать расследование причин гибели парома. Ответом было молчание. Не означало ли это, что ниточки вели к правительствам европейских государств?