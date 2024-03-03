"Позор и унижение": Францию назвали Макронистаном из-за условий проживания в Олимпийской деревне

Жилищные условия в Олимпийской деревне, которую построили для проведения Олимпийских игр – 2024 в Париже, являются позором. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Кровать из картона в Олимпийской деревне в Париже. Фото © X (Twitter) / f_philippot

"Вот так Макронистан будет принимать олимпийских атлетов со всего мира на Играх 2024 года! В Олимпийской деревне из зданий социального жилья. Никакого кондиционирования воздуха (90% времени в помещениях будет максимум 28 градусов)", — написал Филиппо в соцсети X.

Политик добавил, что в комнатах площадью 12 квадратных метров будут жить по два спортсмена с одним санузлом на четверых. Кровати поставят из картона, а матрасы — из переработанной лески. По его словам, такие жилищные условия — позор, цель которого — унизить и оскорбить Францию на весь мир.

Олимпийские игры в этом году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Французский лидер Эмманюэль Макрон 29 февраля символически получил ключи от Олимпийской деревни около Парижа.