Регион

Уведомления отключены

3 марта, 10:58

Российские военные сбили юбилейное количество украинских дронов

Минобороны РФ: Российские силы за сутки уничтожили 143 дрона ВСУ в зоне СВО

ВС РФ за сутки ликвидировали 143 украинских беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в Министерстве обороны России в воскресенье, 3 марта.

"Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ2", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала СВО уничтожено 575 самолётов, 267 вертолётов, 14 112 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 335 танков, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8275 орудий полевой артиллерии и миномётов и 19 298 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времён Вьетнамской войны
ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времён Вьетнамской войны

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ помешали попытке ротации ВСУ под Угледаром, уничтожив инженерно-сапёрную группу противника. За сутки бомбардировочная авиация и артиллерия РФ ликвидировали 16 пунктов временной дислокации Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров