Российские военные сбили юбилейное количество украинских дронов

ВС РФ за сутки ликвидировали 143 украинских беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в Министерстве обороны России в воскресенье, 3 марта.

"Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ2", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала СВО уничтожено 575 самолётов, 267 вертолётов, 14 112 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 335 танков, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8275 орудий полевой артиллерии и миномётов и 19 298 единиц специальной военной автомобильной техники.