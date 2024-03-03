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3 марта, 10:56

ВС России улучшили положение на Авдеевском фронте

ВСУ за сутки потеряли до 460 военнослужащих на Авдеевском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 460 военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Центр". Они улучшили своё положение по переднему краю.

"Подразделения <...> отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Противник лишился двух танков, пяти боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и четырёх автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы были поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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Ранее Минобороны отчиталось о сорванной попытке ВСУ совершить ротацию под Угледаром. Российские бойцы уничтожили инженерно-сапёрную группу противника.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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