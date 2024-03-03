Российские войска отразили три атаки ВСУ и заняли более выгодные рубежи под Донецком

За минувшие сутки российские войска отбили три атаки ВСУ и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР). Отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Победа (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, в результате войска противника потеряли до 240 солдат, два бронетранспортёра, три автомобиля и американскую гаубицу М777. Также на Донецком направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.