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3 марта, 11:03

Российские войска отразили три атаки ВСУ и заняли более выгодные рубежи под Донецком

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отбили три атаки ВСУ и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР). Отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Победа (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, в результате войска противника потеряли до 240 солдат, два бронетранспортёра, три автомобиля и американскую гаубицу М777. Также на Донецком направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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Ранее стало известно, что ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времён Вьетнамской войны. Речь идёт о бронетранспортёре М113, его удалось заполучить военным из группировки войск "Центр".

Обложка ©

TACC / Александр Река

Наталья Исакова
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