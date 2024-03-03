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3 марта, 11:20

Тела двух мужчин нашли в номере отеля в Петербурге

78.ru: Тела двух мужчин найдены в номере отеля в петербургском посёлке Парголово

В отеле петербургского посёлка Парголово обнаружены тела двух мужчин. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

По его данным, погибшими оказались жители посёлка Шугозера 33 и 28 лет, их тела были найдены лежавшими на диване. Что стало причиной их смерти, покажет экспертиза. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Life.ru писал, что под Нижним Новгородом нашли мёртвым 18-летнего парня, который сбежал из дома с ружьём отца. Обстоятельства случившегося выясняются. По нашим данным, погибший учился в Москве, однако в последнее время находился дома у родителей.

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Обложка ©

Unsplash / Rhema Kallianpur

Наталья Исакова
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