Тела двух мужчин нашли в номере отеля в Петербурге

В отеле петербургского посёлка Парголово обнаружены тела двух мужчин. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

По его данным, погибшими оказались жители посёлка Шугозера 33 и 28 лет, их тела были найдены лежавшими на диване. Что стало причиной их смерти, покажет экспертиза. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.