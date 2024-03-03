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3 марта, 15:59

Звёздный актёр признался, что ходит голым при шестилетней дочери

Американский актёр Брэдли Купер заявил, что ходит голым перед 6-летней дочкой

Американский актёр Брэдли Купер заявил, что ходит голым перед шестилетней дочкой. Обложка © ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency

Американский актёр Брэдли Купер заявил, что ходит голым перед шестилетней дочкой. Обложка © ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency

Звезда голливудских фильмов Брэдли Купер рассказал, что ему нравится ходить по дому обнажённым. Кроме того, актёр поведал, что сидит на унитазе в тот момент, когда его шестилетняя дочь Лея от модели Ирины Шейк принимает ванну. По словам Купера, необычную привычку он перенял от отца — тот тоже не стеснялся расхаживать без одежды.

"Мне нравится быть обнажённым. Мой отец всегда ходил без одежды, я даже принимал душ вместе с ним", — отметила звезда "Мальчишника в Вегасе".

Неизвестно, поддерживает ли такую привычку мама девочки — Ирина Шейк. Некоторые пользователи предложили модели запретить отцу её дочери такое поведение.

Дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея де Сьен Шейк Купер родилась в 2017 году. Спустя два года актёр и модель расстались.

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Ранее Life.ru писал, что дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера начала учить русский язык. Модель рассказала, что девочка посещает курсы в одной из школ в США, а в конце занятий получает домашнее задание. Любовь к русской культуре у дочери Шейк прививает и самостоятельно.

Евгения Мосс
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