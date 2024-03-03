Поездка в регионы и 8 Марта: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на грядущую неделю

Грядущая неделя в графике президента России Владимира Путина будет весьма насыщенной. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале, глава государства лично пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе", а также совершит поездку в регионы.