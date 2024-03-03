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3 марта, 12:06

Поездка в регионы и 8 Марта: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на грядущую неделю

Путин на неделе поздравит женщин с 8 Марта и пообщается с участниками ВФМ

Грядущая неделя в графике президента России Владимира Путина будет весьма насыщенной. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале, глава государства лично пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе", а также совершит поездку в регионы.

Раскрыты детали напряжённого графика Путина на грядущую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Кроме того, 8 Марта российский лидер поздравит представительниц прекрасного пола с Международным женским днём в неформальной обстановке.

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Ранее опрос ВЦИОМа показал мнение россиян о Послании Федеральному собранию, которое Владимир Путин огласил 29 февраля. Тезисы главы государства оказались крайне популярны у россиян: по словам 85%, президент чётко и понятно выразил своё видение стратегических направлений развития нашей страны.

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Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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