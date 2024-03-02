Большинство россиян считают, что у Путина есть чёткий план развития страны

Большинство россиян, смотревших Послание Президента РФ Федеральному собранию, считают, что у главы государства есть чёткий план действий, касающийся дальнейшего развития страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно проведённому опросу, 85% опрошенных граждан считают, что Путин чётко и понятно выражал своё видение стратегических направлений развития России. В то же время больше половины (51%) респондентов указали, что им понравились все озвученные идеи и предложения российского лидера. Также большинство участников исследования сообщили, что у президента есть чёткий план действий на несколько лет.

"Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Владимира Путина есть чёткий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет", — говорится в сообщении ВЦИОМа.