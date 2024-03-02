Большинство россиян считают, что у Путина есть чёткий план развития страны
ВЦИОМ: 85% опрошенных россиян считают, что у Путина есть чёткий план действий
Большинство россиян, смотревших Послание Президента РФ Федеральному собранию, считают, что у главы государства есть чёткий план действий, касающийся дальнейшего развития страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно проведённому опросу, 85% опрошенных граждан считают, что Путин чётко и понятно выражал своё видение стратегических направлений развития России. В то же время больше половины (51%) респондентов указали, что им понравились все озвученные идеи и предложения российского лидера. Также большинство участников исследования сообщили, что у президента есть чёткий план действий на несколько лет.
"Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Владимира Путина есть чёткий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет", — говорится в сообщении ВЦИОМа.
Исследование было проведено 1 марта. Всего в рамках телефонного интервью было опрошено 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы российский лидер анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".
Life.ru / Павел Баранов