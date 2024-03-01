Военкор Коц объяснил, почему на Украине с завистью смотрели послание Путина
Военкор Коц: Послание Путина интересно украинцам из-за названных там проектов
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вызвало неподдельный интерес на Украине, потому что таких озвученных масштабных проектов у них никогда не было, заявил военный корреспондент Александр Коц.
"На Украине тоже пристально следили за выступлением президента России. Традиционно такие большие встречи с нашим главой вызывают живой интерес у украинской аудитории, у украинских СМИ, которые на свой манер комментируют эти выступления", — сказал он радио "Комсомольская правда".
По его словам, украинцы могут только мечтать о таких социальных проектах и развитии в собственной стране. Коц заметил, что единственная "программа" Киева на сегодняшний день — это вечное обращение к Западу со словами: "Дайте денег, дайте оружие". Военкор подчеркнул, что власти Незалежной давно ничего не делают для народа, так как наплевательски относятся к уровню жизни своих граждан.
Напомним, что во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин коснулся тем социально-экономического развития РФ. Он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Также глава государства рассказал о кадровой программе для военных "Время героев".