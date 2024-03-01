Военкор Коц объяснил, почему на Украине с завистью смотрели послание Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вызвало неподдельный интерес на Украине, потому что таких озвученных масштабных проектов у них никогда не было, заявил военный корреспондент Александр Коц.

"На Украине тоже пристально следили за выступлением президента России. Традиционно такие большие встречи с нашим главой вызывают живой интерес у украинской аудитории, у украинских СМИ, которые на свой манер комментируют эти выступления", — сказал он радио "Комсомольская правда".

По его словам, украинцы могут только мечтать о таких социальных проектах и развитии в собственной стране. Коц заметил, что единственная "программа" Киева на сегодняшний день — это вечное обращение к Западу со словами: "Дайте денег, дайте оружие". Военкор подчеркнул, что власти Незалежной давно ничего не делают для народа, так как наплевательски относятся к уровню жизни своих граждан.