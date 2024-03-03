Российский участковый оказался наркобароном и превратил дом в марихуановую ферму
SHOT: В Великом Устюге в доме участкового нашли 23 куста марихуаны весом 17 кг
В Великом Устюге, что в Вологодской области, участкового поймали за рулём в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает SHOT, 31-летний лейтенант Антон З. так управлял Chevrolet Lacetti, что сотрудники ГИБДД подумали: водитель находится под веществами.
Мужчина в тот момент был не при исполнении. Полицейские попросили сдать участкового анализы — экспресс-тест показал наличие в организме каннабиноидов. Правоохранители провели обыски в доме лейтенанта в деревне Слободка и нашли там 23 куста марихуаны весом более 17 килограммов. По словам хозяина, он выращивал их только для личного пользования.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное изготовление наркотиков" и "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства". Лейтенанту грозит три года колонии.
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