Российский участковый оказался наркобароном и превратил дом в марихуановую ферму

В Великом Устюге, что в Вологодской области, участкового поймали за рулём в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает SHOT, 31-летний лейтенант Антон З. так управлял Chevrolet Lacetti, что сотрудники ГИБДД подумали: водитель находится под веществами.

Мужчина в тот момент был не при исполнении. Полицейские попросили сдать участкового анализы — экспресс-тест показал наличие в организме каннабиноидов. Правоохранители провели обыски в доме лейтенанта в деревне Слободка и нашли там 23 куста марихуаны весом более 17 килограммов. По словам хозяина, он выращивал их только для личного пользования.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное изготовление наркотиков" и "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства". Лейтенанту грозит три года колонии.