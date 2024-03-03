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3 марта, 15:09

Президент Латвии ответил на вопрос Маска, почему существует НАТО

Президент Латвии Ринкевичс: НАТО продолжает существовать из-за России

Причина существования НАТО — это Россия и прочие "враги свободного мира". Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ американскому предпринимателю Илону Маску, который задал вопрос, почему альянс до сих пор существует, если СССР и Варшавский блок распались три десятилетия назад.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter) в ответ на реплику Маска.

О том, что НАТО необходимо расформировать, Маск заявил ранее, когда комментировал сообщение предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X. Тот написал, что после распада СССР Североатлантический альянс столкнулся "с экзистенциальным кризисом", поскольку причины его существования больше попросту не было.

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Unsplash / Marek Studzinski

Наталья Исакова
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