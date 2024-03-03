Президент Латвии ответил на вопрос Маска, почему существует НАТО
Президент Латвии Ринкевичс: НАТО продолжает существовать из-за России
Причина существования НАТО — это Россия и прочие "враги свободного мира". Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ американскому предпринимателю Илону Маску, который задал вопрос, почему альянс до сих пор существует, если СССР и Варшавский блок распались три десятилетия назад.
"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter) в ответ на реплику Маска.
О том, что НАТО необходимо расформировать, Маск заявил ранее, когда комментировал сообщение предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X. Тот написал, что после распада СССР Североатлантический альянс столкнулся "с экзистенциальным кризисом", поскольку причины его существования больше попросту не было.
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