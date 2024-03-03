В украинских городах прошли митинги за демобилизацию

На Украине прошли акции в поддержку возвращения военнослужащих, которые были призваны на фронт по мобилизации. Одно из таких мероприятий состоялось в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, другое — в Запорожье, передают местные СМИ.

В Запорожье прошёл митинг с требованием демобилизации военнослужащих. Видео © Telegram / "Суспільне Запоріжжя"

Протестующие держали транспаранты и выкрикивали требования ротации и установления точных сроков службы.

"Сегодня во многих городах проходит митинг семей военных. Они требуют чётких сроков службы и демобилизацию", — написал депутат в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что подобная акция уже проходила 11 февраля. Родственники украинских военных вышли с протестом на майдан с требованием ответить на вопрос о том, когда будет проведена демобилизация.