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3 марта, 16:20

В украинских городах прошли митинги за демобилизацию

Нардеп Гончаренко*: Украинцы вышли на улицы с требованием демобилизации военных

На Украине прошли акции в поддержку возвращения военнослужащих, которые были призваны на фронт по мобилизации. Одно из таких мероприятий состоялось в Киеве, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, другое — в Запорожье, передают местные СМИ.

В Запорожье прошёл митинг с требованием демобилизации военнослужащих. Видео © Telegram / "Суспільне Запоріжжя"

Протестующие держали транспаранты и выкрикивали требования ротации и установления точных сроков службы.

"Сегодня во многих городах проходит митинг семей военных. Они требуют чётких сроков службы и демобилизацию", — написал депутат в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что подобная акция уже проходила 11 февраля. Родственники украинских военных вышли с протестом на майдан с требованием ответить на вопрос о том, когда будет проведена демобилизация.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Telegram / "Суспільне Запоріжжя"

Дарья Нарыкова
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