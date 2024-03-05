Праздник мореходных училищ, День выключенных гаджетов, народный праздник Катыша: Праздники и приметы 5 марта Государственных праздников в России 5 марта не отмечается, зато будем поздравлять курсантов мореходных училищ, выключать гаджеты и кататься на санках с горок там, где снег ещё не растаял. 4 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 5 марта и почему в этот день принято кататься с горки? Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День мореходных училищ

Дата праздника фиксированная — 5 марта.

Другое название: День мореходок.

Первое мореходное училище в России появилось ещё в 1701 году в Архангельске, а затем были созданы и другие учебные заведения, готовившие кадры для Российского флота.

Ежегодно в России 5 марта отмечается День мореходных училищ. Фото © vk.com/ Мурманский арктический университет | МАУ

5 марта 1944 года решением Государственного комитета обороны были учреждены высшие мореходные и мореходные училища закрытого типа с целью подготовки курсантов по программам формирования офицеров запаса Военно-морского флота. Создание таких училищ было основано на богатом опыте российского флота, а также уроках Великой Отечественной войны, что послужило основанием для эффективной подготовки кадрового состава Военно-морского флота России.

21 февраля 1946 года приказом Наркомата морского флота № 95 был установлен День ежегодного празднования мореходных и высших мореходных училищ, датой которого определили 5 марта. В этот день отменялись занятия самоподготовки, а курсантам разрешалось увольнение после окончания занятий. В честь праздника во многих мореходных училищах и в морских городах России проводятся различные праздничные мероприятия, встречи выпускников, церемонии награждения, конференции, выставки, концерты и спортивные соревнования.

День выключенных гаджетов

Международный праздник.

В России официального статуса не имеет.

Электронные гаджеты настолько прочно вошли в жизнь современного человека, что, согласно опросу Boston Consulting Group, 21% американцев скорее бы попрощались с любовными отношениями, чем с выходом в Интернет, 69% готовы жить без кофе, 77% — без шоколада, а 7% — без душа.

Суть праздника, который отмечается 5 марта, — это попытка насладиться реальной жизнью. Фото © Mia Baker / Unsplash

Чтобы дать людям хоть немного отдохнуть от этой зависимости, в США придумали каждый год 5 марта отключаться от интернета и выключать на сутки все гаджеты. Суть праздника — насладиться жизнью в реальном мире. Весной можно прогуляться по городу, выбраться на природу, завести друзей, а тем, кто одинок, — найти вторую половинку не в "Тиндере", а в реальности.

У этого праздника много сторонников во всём мире. Правда, некоторым людям так трудно отказаться на целый день от коммуникации, что в Великобритании зафиксирован случай, когда студент, лишённый своего мобильного телефона, едва не сошёл с ума.

Народный и церковный праздник, посвящённый Льву Катанскому

Дата в 2024 году: 5 марта, вторник.

Другие названия: День Катыша, Катанье с гор, Лев-катальщик, Катальщик.

Церковное название: День памяти преподобного Льва, епископа Катанского.

Традиции: Катание на санках.

Икона с изображением епископа Льва Катанского. Фото © Азбука веры

Добрый и милосердный пастырь из сицилийского города Катания, обладавший даром врачевания и чудотворения, — таким был преподобный Лев Катанский. День его памяти отмечается 5 марта 2024 года (по старому стилю — 20 февраля). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного епископа Льва Катанского. В народе этот день прозван "катышем" в честь традиции кататься на санках, пока ещё снег не сошёл.

Епископ Лев Катанский жил в VIII веке в городе Катания на Сицилии. Прославился благотворительностью и состраданием к малоимущим, за что был награждён Господом даром целительства и чудотворения.

Однажды во время богослужения в храме местный чародей Илиодор совершил заклинание, приведшее к смятению и искушению верующих. Святой Лев накинул на колдуна наременник, вывел из святилища и заставил признаться в грехах. Затем вместе с чародеем вошёл в разгоревшийся огонь и удерживал колдуна, пока тот не сгорел, сам же оставаясь невредимым благодаря своей вере.

В День Катыша принято предаваться зимним забавам. Например, кататься с горки. Фото © Kostiantyn Li / Unsplash

Герои народного праздника — детвора и кузнецы. Первые катаются на санках, стараясь уехать как можно дальше, вторые несут на край поля горячие угли и высыпают на землю. В момент касания ими земли просят удачи для землепашца и хорошей погоды для зерна. Считается, что угольки, символизирующие огонь, наполняют почву плодородием и создают союз между землёй и орудиями труда.

Приметы на 5 марта:

Если стая ворон летает высоко, значит, скоро пойдёт снег.

Если ворона или сорока купается — жди оттепели.

Снег на Льва Катанского сулит неурожайный год.

5 марта лучше не смотреть на небо. Увидишь падающую звезду — жди потери кого-то из близких людей.

Чтобы в семье не переводился достаток, в этот день нужно обязательно выбросить всю старую обувь.

Не начинайте на Льва Катанского новые дела — удачи не будет.

В этот день лучше не болеть — даже простая простуда может обернуться осложнениями.

Именины 5 марта отмечают:

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отмечает именины 5 марта. Фото © t.me / shaman_channel

Ярослав

Ян

Фома

Филипп

Фёдор

Тихон

Теодор

Сергей

Савва

Николай

Лука

Леонтий

Лев

Игнат

Иван

Денис

Давид

Василий

Афанасий

Антон.

Авторы Андрей Соколов