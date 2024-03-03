Киев хочет потратить рекордную сумму на укрепления в Запорожье
Кабмин Украины выделил $34 млн на строительство укреплений в Запорожской области
Украинское правительство выделило 1,3 млрд гривен ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом заявил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров. По его словам, это рекордная сумма.
"Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более $34 млн) на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", — написал Фёдоров в телеграм-канале.
По его мнению, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о превосходстве российской артиллерии в регионе. Противник абсолютно не в состоянии даже достойно огрызаться, отметил он.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин