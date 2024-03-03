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3 марта, 19:17

Киев хочет потратить рекордную сумму на укрепления в Запорожье

Кабмин Украины выделил $34 млн на строительство укреплений в Запорожской области

Украинское правительство выделило 1,3 млрд гривен ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом заявил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров. По его словам, это рекордная сумма.

"Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более $34 млн) на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", — написал Фёдоров в телеграм-канале.

По его мнению, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

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Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о превосходстве российской артиллерии в регионе. Противник абсолютно не в состоянии даже достойно огрызаться, отметил он.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Евгения Мосс
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