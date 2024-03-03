Киев хочет потратить рекордную сумму на укрепления в Запорожье

Украинское правительство выделило 1,3 млрд гривен ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом заявил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров. По его словам, это рекордная сумма.



"Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более $34 млн) на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении", — написал Фёдоров в телеграм-канале.

По его мнению, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.