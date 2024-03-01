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1 марта, 04:32

Балицкий заявил о превосходстве артиллерии России в Запорожской области

Российская армия имеет очевидное преимущество в средствах артиллерии на Запорожском направлении. Об обстановке на фронте, в частности в районе Работина и Вербового, РИА "Новости" рассказал глава региона Евгений Балицкий.

"Сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, даёт нам перспективы, даёт нам возможности", — заявил губернатор.

По его словам, ВСУ на этом направлении находятся в условиях российского "наката", ВС РФ пробуют их на слабые места. Сложно спрогнозировать, как украинцы будут действовать в таких условиях. Что касается наших бойцов — Балицкий отметил их боевой дух и хорошее настроение.

Балицкий рассказал о выдворении на Украину запорожцев, не поддерживающих СВО
Балицкий рассказал о выдворении на Украину запорожцев, не поддерживающих СВО

Ранее губернатор Запорожской области Балицкий заявил о заходе ВС РФ в Работино. По его словам, российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника. Позже в Киеве сообщили о потере контроля над селом и о тупике, в котором находятся украинские военные.

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mil.ru

Лариса Сафронова
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