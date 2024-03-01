Балицкий заявил о превосходстве артиллерии России в Запорожской области

Российская армия имеет очевидное преимущество в средствах артиллерии на Запорожском направлении. Об обстановке на фронте, в частности в районе Работина и Вербового, РИА "Новости" рассказал глава региона Евгений Балицкий.

"Сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, даёт нам перспективы, даёт нам возможности", — заявил губернатор.