Балицкий заявил о превосходстве артиллерии России в Запорожской области
Российская армия имеет очевидное преимущество в средствах артиллерии на Запорожском направлении. Об обстановке на фронте, в частности в районе Работина и Вербового, РИА "Новости" рассказал глава региона Евгений Балицкий.
"Сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, даёт нам перспективы, даёт нам возможности", — заявил губернатор.
По его словам, ВСУ на этом направлении находятся в условиях российского "наката", ВС РФ пробуют их на слабые места. Сложно спрогнозировать, как украинцы будут действовать в таких условиях. Что касается наших бойцов — Балицкий отметил их боевой дух и хорошее настроение.
Ранее губернатор Запорожской области Балицкий заявил о заходе ВС РФ в Работино. По его словам, российские бойцы продолжают наступать и перемалывать силы противника. Позже в Киеве сообщили о потере контроля над селом и о тупике, в котором находятся украинские военные.