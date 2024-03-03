"Обещанное не выполнено": На Украине испугались поражения в энергетической войне с Россией

Киев рискует проиграть энергетическую войну с Москвой, если в ближайшее время не получит помощь со стороны Вашингтона. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

"Существует угроза, что мы можем начать проигрывать лишь потому, что обещанное не было выполнено. Ощущение, что мы становимся более незащищёнными, серьёзно подрывает нашу уверенность", — отметил он в беседе с Financial Times.

Глава ДТЭК добавил, что энергетические объекты Незалежной регулярно повреждаются от обстрелов. По его словам, на ремонт нужны значительные средства, которые, вероятно, и могут отправить Украине США.