"Потопят корабли": Полковник описал неутешительный для США сценарий войны с Россией

Подводный флот РФ в состоянии потопить корабли, которые перебросят армию США в Европу, если случится гипотетический конфликт двух сверхдержав. Об этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Все должны понять, что <…> у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят всё, что будет идти туда из Северной Америки", — пояснил Макгрегор.

Он также обратил внимание, что российские атомные подлодки сегодня намного смертоноснее и результативнее, чем те, что существовали в годы Второй мировой войны. Макгрегор подчеркнул, что в современном морском бое есть только два вида кораблей — подлодка и её военная цель.