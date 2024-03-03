"Потопят корабли": Полковник описал неутешительный для США сценарий войны с Россией
Полковник Макгрегор: Если США начнут войну, РФ потопит их подлодки в океане
Подводный флот РФ в состоянии потопить корабли, которые перебросят армию США в Европу, если случится гипотетический конфликт двух сверхдержав. Об этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Все должны понять, что <…> у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят всё, что будет идти туда из Северной Америки", — пояснил Макгрегор.
Он также обратил внимание, что российские атомные подлодки сегодня намного смертоноснее и результативнее, чем те, что существовали в годы Второй мировой войны. Макгрегор подчеркнул, что в современном морском бое есть только два вида кораблей — подлодка и её военная цель.
Ранее Макгрегор заявил, что власти Соединённых Штатов тщательно скрывают информацию о гибели на Украине американцев, которые примкнули к ВСУ. А между тем в Незалежной уже уничтожено 400 наёмников из США.
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