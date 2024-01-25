Счёт идёт на сотни: В США назвали ужасающее число американцев, погибших на Украине
Полковник Макгрегор: Власти США скрывают гибель 400 американцев на Украине
Власти Соединённых Штатов тщательно скрывают информацию о гибели на Украине американцев, которые примкнули к ВСУ. А между тем в Незалежной уже уничтожено порядка 400 наёмников из США, заявил без ссылки на какой-либо источник отставной полковник Дуглас Макгрегор.
Офицер напомнил о недавнем заявлении сенатора Линдси Грэма, который сообщил, что якобы ни один американец не погиб на Украине. По словам ветерана ВС США, это высказывание — ложь.
"Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме. Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ", — написал Макгрегор в соцсети X.
Не лучше дела обстоят и у французских наёмников. Так, 17 января Вооружённые силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных бойцов в Харькове. Погибшими признаны свыше 60 соратников ВСУ из Пятой республики. Среди наёмников оказался сын французского бригадного генерала Алексис Дрион.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine