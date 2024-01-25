Власти Соединённых Штатов тщательно скрывают информацию о гибели на Украине американцев, которые примкнули к ВСУ. А между тем в Незалежной уже уничтожено порядка 400 наёмников из США, заявил без ссылки на какой-либо источник отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Офицер напомнил о недавнем заявлении сенатора Линдси Грэма, который сообщил, что якобы ни один американец не погиб на Украине. По словам ветерана ВС США, это высказывание — ложь.