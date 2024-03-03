Дочь Орнеллы Мути пройдётся по подиуму на Московской неделе моды

В России до 8 марта будет проходить Московская неделя моды (МНМ). Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации, на этих мероприятиях в качестве модели по подиуму пройдётся дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли.

"В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта, 17:00, ЦВЗ "Манеж")", — говорится в сообщении.

Московская неделя моды, которая проходит в столице с 1 марта, закроется 8-го числа этого месяца. Ожидается, что на неё приедут специальные звёздные гости из-за рубежа, в частности из Турции, КНР и Италии. А в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт более сотни модных показов, в рамках которых будут представлены работы как российских, так и зарубежных дизайнеров.