Реабилитолог назвал способ снизить артериальное давление без таблеток

Артериальное давление можно привести в норму, если заниматься гимнастикой, рассказал в эфире радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.

Из-за повышенного давления может случиться инфаркт или инсульт. Как правило, помочь может только специалист. Но порой есть возможность стабилизировать артериальное давление с помощью статико-динамических упражнений и самомассажа. Эксперт объяснил, что сосуды — это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться, в противном случае начинаются застойные процессы. Поэтому задача человека — воздействовать на них через мышечную и нервную системы с помощью массажа и статико-динамических упражнений. В том числе нужно разминать определённые точки на руке.

"Это точка между большим и указательным пальцами левой руки. Находим её — она будет болеть — и 15–20 секунд разминаем. Есть ещё несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берём немножко ниже локтевого сустава — вы абсолютно точно найдёте там болевую точку — 15–20 секунд её мнём. Далее ищем в районе плечевого сустава. Делаем массаж по 15–20 секунд с перерывами в минуту. И за 10–15 минут вы давление снизите", — заявил Бондаренко.

Единственное, физические упражнения нельзя выполнять при повышенном давлении. Но есть щадящая методика: сесть на стул, вытянуть ноги, потянуть пальцы на себя, считая до трёх. Потом отдохнуть две минуты, расслабиться, подышать и всё повторить. Это помогает нормализовать кровоток и снять давление в сосудах. Эксперт рекомендует делать эти упражнения дважды в день по пять – семь минут. Если же давление резко повышается, лучше вызвать скорую.