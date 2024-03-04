Регион

Уведомления отключены

3 марта, 22:16

Реабилитолог назвал способ снизить артериальное давление без таблеток

Реабилитолог Бондаренко: Самомассаж поможет стабилизировать артериальное давление

Артериальное давление можно привести в норму, если заниматься гимнастикой, рассказал в эфире радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.

Из-за повышенного давления может случиться инфаркт или инсульт. Как правило, помочь может только специалист. Но порой есть возможность стабилизировать артериальное давление с помощью статико-динамических упражнений и самомассажа. Эксперт объяснил, что сосуды — это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться, в противном случае начинаются застойные процессы. Поэтому задача человека — воздействовать на них через мышечную и нервную системы с помощью массажа и статико-динамических упражнений. В том числе нужно разминать определённые точки на руке.

"Это точка между большим и указательным пальцами левой руки. Находим её — она будет болеть — и 15–20 секунд разминаем. Есть ещё несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берём немножко ниже локтевого сустава — вы абсолютно точно найдёте там болевую точку — 15–20 секунд её мнём. Далее ищем в районе плечевого сустава. Делаем массаж по 15–20 секунд с перерывами в минуту. И за 10–15 минут вы давление снизите", — заявил Бондаренко.

Единственное, физические упражнения нельзя выполнять при повышенном давлении. Но есть щадящая методика: сесть на стул, вытянуть ноги, потянуть пальцы на себя, считая до трёх. Потом отдохнуть две минуты, расслабиться, подышать и всё повторить. Это помогает нормализовать кровоток и снять давление в сосудах. Эксперт рекомендует делать эти упражнения дважды в день по пять – семь минут. Если же давление резко повышается, лучше вызвать скорую.

Врач предупредил, что за интенсивную уборку авто от снега сердечко спасибо не скажет
Врач предупредил, что за интенсивную уборку авто от снега сердечко спасибо не скажет

Ранее врач рассказал, что нормальным показателем артериального давления считается 120/80 миллиметров ртутного столба. Однако для каждого возраста нередко выделяют свои границы. По словам специалиста, стабилизировать давление можно с помощью диеты.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Физкультура
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров