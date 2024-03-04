"Ел еду вместе с пакетом": Стала известна судьба ребёнка, брошенного в новосибирской квартире

В Новосибирске органы опеки забрали у женщины ребёнка 2015 года рождения, которого она оставила одного голодать в съёмной квартире. О том, какая теперь судьба может ожидать мальчика, в беседе с kp.ru рассказал новосибирский юрист Егор Горшков.

По его словам, органы власти имеют право ограничить её в родительских правах на срок до шести месяцев. Собеседник издания сослался на статью 73 Семейного кодекса РФ, которая предусматривает такие случаи.

Юрист подчеркнул, что сейчас уполномоченные на это ведомства могут отправить малыша к близким родственникам либо в предназначенный для этого реабилитационный центр. За этот срок, как сообщил специалист, его матери даётся возможность создать условия для дальнейшего полноценного воспитания своего отпрыска.

"При этом мать сначала не лишается родительских прав, ей даётся шанс, она может его посещать", — заявил Горшков.

Вместе с тем мужчина, который сдавал квартиру горе-матери, рассказал подробности того дня. По его словам, когда полицейские проникли к ребёнку и дали ему кефир с булочкой, мальчик буквально набросился на еду.

"Ребёнок реально был голодный, сотрудники полиции дали ему кефир и булочку. Он, как голодный хищный лев, накинулся на еду, прям с целлофановым пакетом её ел. Скотство, конечно, к ребёнку так относиться. Как мне пояснили в полиции, ребёнка ей пока не вернут. Мне она про себя говорила неправду", — сообщил мужчина.