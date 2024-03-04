Швейцарцы отвергли повышение пенсионного возраста и одобрили выплату 13-й пенсии

В Швейцарии прошёл референдум по внесению поправок в закон о пенсиях. Как следует из результатов голосования, опубликованных на официальном интернет-портале кабинета министров этого европейского государства, большинство жителей этой страны выступили против повышения пенсионного возраста.

Сообщается, что на референдуме, который состоялся в минувшее воскресенье, 3 марта, можно было проголосовать по двум вопросам. Один из них заключался в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. В рамках второго вопроса решалась судьба 13-й пенсии. В частности, размер этой выплаты хотели приравнять к ежемесячному.