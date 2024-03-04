Цены на ядерное топливо заставили американцев открывать старые урановые шахты

Рост цен на ядерное топливо вынудил американцев принять определённые меры. Как передаёт Bloomberg, как минимум пять крупных горнодобывающих организаций в Соединённых Штатах на фоне этого вновь открывают ранее заброшенные урановые рудники.

В статье говорится, что цены на этот вид топлива за последние четыре года выросли в три раза. Это происходит по причине того, что многие государства рассматривают подобный способ добычи энергии в качестве более экологичной замены углеводородным энергоносителям. В то же время почти две трети всего мирового производства урана приходится на три страны — Казахстан, Канаду и Австралию. Из-за этого результаты добычи продолжают снижаться с каждым годом.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии рассчитали, что спрос на ядерное топливо через 15 лет достигнет отметки в 100 тысяч тонн. Чтобы добиться этого, компаниям придётся в два раза ускорить добычу и обработку урана.