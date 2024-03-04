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3 марта, 23:02

Цены на ядерное топливо заставили американцев открывать старые урановые шахты

Bloomberg: В США открывают старые урановые шахты из-за цен на ядерное топливо

Рост цен на ядерное топливо вынудил американцев принять определённые меры. Как передаёт Bloomberg, как минимум пять крупных горнодобывающих организаций в Соединённых Штатах на фоне этого вновь открывают ранее заброшенные урановые рудники.

В статье говорится, что цены на этот вид топлива за последние четыре года выросли в три раза. Это происходит по причине того, что многие государства рассматривают подобный способ добычи энергии в качестве более экологичной замены углеводородным энергоносителям. В то же время почти две трети всего мирового производства урана приходится на три страны — Казахстан, Канаду и Австралию. Из-за этого результаты добычи продолжают снижаться с каждым годом.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии рассчитали, что спрос на ядерное топливо через 15 лет достигнет отметки в 100 тысяч тонн. Чтобы добиться этого, компаниям придётся в два раза ускорить добычу и обработку урана.

Россия в ноябре 2023 года перехватила первенство по экспорту урана в США
Россия в ноябре 2023 года перехватила первенство по экспорту урана в США

Ранее Life.ru писал, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным американской статистической службы, стоимость поставок за год выросла на 43%.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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