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4 марта, 00:11

Врач рассказала, зачем пребиотики так необходимы организму

Врач Зубарева сообщила, что пребиотики подавляют рост болезнетворных бактерий

Пребиотики укрепляют иммунитет и снижают риск развитии опасных заболеваний. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщила врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева.

Она напомнила, что, помимо пребиотиков для восстановления работы кишечника есть ещё пробиотики и синбиотики. Пробиотики, как сообщила специалист, являются лактобактериями и бифидобактериями. Они подавляют развитие болезнетворных бактерий, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и помогают восстановиться после приёма антибиотиков.

Синбиотики представляют собой сочетание пребиотиков и пробиотиков. Нутрициолог подчеркнула, что квашеная капуста является одним из продуктов питания, который является синбиотиком, то есть сочетающим в себе пользу пребиотиков и пробиотиков.

"Пребиотики — это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы — та самая столь ценная для пищеварения клетчатка. Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека", — заявила Зубарева.

В то же время, по словам собеседницы издания, пребиотики защищают кишечник от различных недугов и нормализуют его работу. Благодаря воздействию этих веществ есть возможность снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета и рака. В больших количествах они содержатся в отрубях, цельнозерновой пшенице, овощах и фруктах.

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Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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