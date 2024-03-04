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4 марта, 02:16

Балицкий связал атаки ВСУ по инфраструктуре с отсутствием успехов на фронте

Балицкий: ВСУ наносят удары по инфраструктуре из-за отсутствия успехов на фронте

Вооружённые силы Украины наносят удары по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте", — заявил политический деятель.

Собеседник издания сообщил, что таким образом украинские военные стараются хоть как-то досадить проживающим там россиянам. Он считает, что киевский режим через это хочет показать, что якобы Москва не может обеспечить им нормальный уровень жизни. По его словам, вокруг этого всё и крутится.

Помимо того, он предположил, когда уменьшится интенсивность обстрелов Запорожской области. Как подчеркнул глава региона, удары с такой интенсивностью будут в значительной степени ограничены, как только усилятся продвижения на линии фронта. В то же время Балицкий подчеркнул, что уже сегодня на линии боевого соприкосновения происходят значительные изменения.

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Ранее Life.ru писал, что вооружённые силы стран – членов Североатлантического альянса не станут напрямую участвовать в военном конфликте на Украине. Однако, как считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в ряде государств НАТО есть наёмники, которые готовы отправиться в Незалежную за деньги.

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Алексей Соловьёв
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