Вооружённые силы Украины наносят удары по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте", — заявил политический деятель.

Собеседник издания сообщил, что таким образом украинские военные стараются хоть как-то досадить проживающим там россиянам. Он считает, что киевский режим через это хочет показать, что якобы Москва не может обеспечить им нормальный уровень жизни. По его словам, вокруг этого всё и крутится.

Помимо того, он предположил, когда уменьшится интенсивность обстрелов Запорожской области. Как подчеркнул глава региона, удары с такой интенсивностью будут в значительной степени ограничены, как только усилятся продвижения на линии фронта. В то же время Балицкий подчеркнул, что уже сегодня на линии боевого соприкосновения происходят значительные изменения.