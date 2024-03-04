Сальдо оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину

Вооружённые силы стран – членов НАТО не станут напрямую участвовать в военном конфликте на Украине. Однако, как заявил в беседе с газетой "Известия" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в ряде государств альянса есть наёмники, которые готовы отправиться в Незалежную за деньги.

"Я вам скажу, нет такого — "объединённых сил НАТО". Есть лишь в каждой стране свои вооружённые силы. Потому я не верю, что какие-то военные из любой страны, входящей в НАТО, будут принимать напрямую участие в военном конфликте на территории Украины. Есть наёмники, да, и у этой сферы границ нет: но и идеи у них нет, потому что они за деньги всё делают", — сказал Сальдо.