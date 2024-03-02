Макрону припомнят слова об отправке солдат на Украину во время выборов, уверены в Госдуме
Журова допустила возмущение французов из-за слов Макрона о военных на Украине
Споры французских политиков по вопросу отправки солдат на Украину объясняются тем, что они являются представителями разных сил, действующих в Пятой республике. Об этом заявила "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Журова.
"Один (президент Эмманюэль Макрон. — Прим. Life.ru) — заложник политических давлений, другой (министр иностранных дел Стефан Сежурне, возражающий против отправки военных. — Прим. Life.ru) — нет, у него на первом месте интересы Франции", — объяснила парламентарий.
Она отметила, что нарушение существующего в стране запрета на использование иностранных наёмников было бы неприемлемым, и не исключила возмущения французов после заявления главы государства. По её словам, возможно, Макрон надеется, что, когда подойдёт время выборов, никто не вспомнит, что он говорил.
"Но, конечно, мало кому понравится, что солдаты его страны участвуют в боевых действиях на территории другого государства. Тем более Франция ещё помнит 1812 год", — резюмировала Журова.
Напомним, отправку военнослужащих НАТО на Украину Макрон допустил, выступая по завершении конференции в Париже 26 февраля. В кабмине ФРГ сообщили, что на встрече никто, кроме Франции, эту идею не поддержал. После этого и Париж скорректировал слова президента.
Unsplash / Jeevan Jose