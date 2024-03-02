Макрону припомнят слова об отправке солдат на Украину во время выборов, уверены в Госдуме

Споры французских политиков по вопросу отправки солдат на Украину объясняются тем, что они являются представителями разных сил, действующих в Пятой республике. Об этом заявила "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Журова.

"Один (президент Эмманюэль Макрон. — Прим. Life.ru) — заложник политических давлений, другой (министр иностранных дел Стефан Сежурне, возражающий против отправки военных. — Прим. Life.ru) — нет, у него на первом месте интересы Франции", — объяснила парламентарий.

Она отметила, что нарушение существующего в стране запрета на использование иностранных наёмников было бы неприемлемым, и не исключила возмущения французов после заявления главы государства. По её словам, возможно, Макрон надеется, что, когда подойдёт время выборов, никто не вспомнит, что он говорил.