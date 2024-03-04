"Всё звучит иначе": Тренер дал совет по "лечению" писклявого голоса

Каждый хочет звучать уверенно, однако не все могут похвастаться мощным и глубоким голосом. Порой человек является обладателем детского голоса — визгливого, с предпосылками к истерике. Как от него избавиться, рассказал "Газете.ru" эксперт по голосу и речи Тимур Рагга.

По его словам, необходимо разобраться в физике процесса. Для начала нужно научиться объёмно и легко вдыхать и выдыхать, это придаст силу звучанию. Дыхание должно держаться на опоре, то есть на диафрагме.

"Многие дышат поверхностно, задействовав только грудь и не вдыхая глубоко. Поэтому когда такие люди говорят, они не выталкивают голос, а разговаривают на связках — начинают сипеть и хрипеть, голос теряется и устаёт. В результате вы начинаете говорить слабо. Когда же голос мощный — всё звучит иначе: диафрагма позволяет ему звучать твёрже, увереннее и громче. Причём внешне вы не выглядите как человек, который прилагает какие-то дополнительные усилия, чтобы звучать громче", — пояснил Рагга.

По словам тренера, нужно уметь дышать диафрагмой, используя грудь и её резонаторы, тогда голос звучит по-взрослому. Кроме того, важно не волноваться и не испытывать стресс, иначе происходит зажим. Поэтому неуверенные люди часто говорят тихо, себе под нос. Другая сторона — визгливость голоса, когда человек произносит фразы на связках и быстро, поверхностно глотает воздух.

Эксперт обратил внимание, что чаще всего процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. В этом случае необходимы телесные практики — приём у остеопата, массаж или йога. Это позволяет наладить объёмное, глубокое и мощное дыхание, снизить темп речи и получить хорошо поставленный голос.