В Британии повысили уровень угрозы из-за риска терактов в Рамадан

Сотрудники британских спецслужб бьют тревогу. Как передаёт газета Daily Mail, они предупредили членов парламента Соединённого Королевства о самом высоком уровне террористической угрозы со времён произошедших в США событий 11 сентября 2001 года.

"Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на Британской земле резко возрастает", — говорится в статье.

По данным издания, предупреждение было сделано из-за того, что в последнее время было перехвачено значительное количество разговоров экстремистского характера. Журналисты подчёркивают, что такого не было со времён терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах. В материале утверждается, что велики риски нападения с участием террориста-одиночки, а также есть вероятность скоординированного террористического акта на территории Великобритании.

Также подчёркивается, что обострение на Ближнем Востоке использовалось глобальными террористическими группировками в качестве "рекламы по вербовке". Теперь спецслужбы опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан.