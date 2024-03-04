Регион

Уведомления отключены

4 марта, 03:03

В Британии повысили уровень угрозы из-за риска терактов в Рамадан

DM: Британские спецслужбы предупредили парламент о росте террористической угрозы

Сотрудники британских спецслужб бьют тревогу. Как передаёт газета Daily Mail, они предупредили членов парламента Соединённого Королевства о самом высоком уровне террористической угрозы со времён произошедших в США событий 11 сентября 2001 года.

"Сотрудники британских спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на Британской земле резко возрастает", — говорится в статье.

По данным издания, предупреждение было сделано из-за того, что в последнее время было перехвачено значительное количество разговоров экстремистского характера. Журналисты подчёркивают, что такого не было со времён терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах. В материале утверждается, что велики риски нападения с участием террориста-одиночки, а также есть вероятность скоординированного террористического акта на территории Великобритании.

Также подчёркивается, что обострение на Ближнем Востоке использовалось глобальными террористическими группировками в качестве "рекламы по вербовке". Теперь спецслужбы опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"
Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"

Ранее Life.ru писал о том, что американские власти повторно включили в перечень террористических организаций мятежное движение Йемена "Ансар Аллах" (хуситы). По словам высокопоставленного представителя администрации Соединённых Штатов, хуситы проигнорировали предупреждения и дипломатические усилия Вашингтона, продолжив совершать атаки в Красном море.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров