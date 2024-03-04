В Москве открылся первый МФЦ для жилищного обеспечения военнослужащих

В Минобороны открыли первый Многофункциональный центр (МФЦ) по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих, сообщается на официальном сайте ведомства. Пилотный проект стартовал в Москве.

Первый Многофункциональный центр по жилищному обеспечению военнослужащих в Москве. Видео © Минобороны России

"Все услуги оказываются в одном окне, не нужно больше никуда ходить. В одном кабинете сдал документы, и, когда они отработаны, его оповестят, он придёт их получит. Нам очень приятно открыть двери нашего нового многофункционального центра принятия решений, встретить здесь военнослужащих и членов их семей и предоставить им комфортные условия", — рассказал руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков.

Посетителям подолгу ждать не приходится. Здесь работает система электронной очереди, записаться можно дистанционно. Приходить можно с детьми, для них есть специальная игровая зона, а для маломобильных граждан реализована "доступная среда".

По словам Абраменкова, это первый подобный центр в России. В нём можно подать документы на признание нуждающимися в служебных жилых помещениях, получить консультацию по вопросам обеспечения постоянным жильём, подать документы на участие в накопительной ипотечной системе, поучаствовать в приватизации и получении жилищной субсидии.

Также можно получить решения по жилищным вопросам, сняться с учёта по месту проживания, получив соответствующее уведомление, открыть и закрыть лицевой счёт, получить выписку, сдать служебное жилое помещение и записаться на личный приём к руководящему составу ФГАУ "Росжилкомплекс".