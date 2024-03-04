В Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою. По данным SHOT, незапланированную спортивную травму получил 11-летний мальчик, который с братом записался на секцию в клубе "Атлант" в Левобережном районе.

На последней тренировке мальчики в паре отрабатывали приёмы, и пострадавший, по словам педагога, очень сильно разозлился и стал проводить на родственнике опасный, запрещённый приём, способный повредить тому позвоночник. Увидев такое неспортивное поведение, тренер оттащил школьника от брата и отвесил ему пощёчину.

После этого мальчик стал жаловаться на ухудшение слуха. Врачи поставили ему диагноз "нейросенсорная потеря слуха", что вызывается повреждением структур внутреннего уха. Мама ребёнка обратилась в полицию, проводится проверка.