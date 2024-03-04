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4 марта, 06:47
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Жители Казахстана и Киргизии сообщили о мощном землетрясении

В казахстанском Алматы прямо сейчас ревёт сирена из-за мощного землетрясения. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, магнитуда толчков составила 5 баллов. Школы, университеты и другие социальные объекты эвакуируют. Судя по видео из социальных сетей, на улицы также выходят жители многоквартирных домов.

Жители Алматы массово выбегают на улицу из-за землетрясения. Видео Telegram / Almaty Today / "Kris_p_almaty | Kazpress.kz |"

"4 марта в 11:22 местного времени (09:22 мск. — Прим. Лайфа.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на юг от Алматы на территории Казахстана", — говорится в сообщении.

Кроме того, указывает "Sputnik Ближнее зарубежье", землетрясение ощутили и в соседней Киргизии. На телефоны жителей Бишкека пришло уведомление о толчках магнитудой 5,4. Эпицентр находится в 186 километрах от столицы страны.

У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Ранее на Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 балла, на Шикотане и Итурупе толчки были слабее — два-три балла. Эпицентр находился в 102 километрах юго-восточнее села Горное. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Telegram / "Kris_p_almaty | Kazpress.kz |"

Матвей Константинов
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