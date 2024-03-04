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4 марта, 07:39

Власти Крыма подали иск к Украине об энергоблокаде на 3 трлн рублей

Власти Крыма подали иск о взыскании с Украины крупной компенсации за энергоблокаду полуострова. Об этом сообщил спикер Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объём наших претензий составляет более трёх триллионов 156 миллиардов рублей", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам главы законодательного органа республики, власти продолжат формировать претензии к Украине и Западу, спонсирующему её преступления против Крыма и его жителей. Он пообещал сделать всё, чтобы довести эту работу до логического конца.

"Посчитаем весь нанесённый нам ущерб до копейки", — отметил Константинов.

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Напомним, не только Крым собрался судиться с киевским режимом. Компенсацию за причинённый ущерб также хотят потребовать в Херсонской области. По мнению губернатора Владимира Сальдо, в будущем эта идея может принести свои плоды.

Обложка ©

Unsplash / Dmitry Bogatyrev

Матвей Константинов
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